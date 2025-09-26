До України залетіли угорські дрони-розвідники: деталі від Зеленського

Володимир Зеленський на нараді з військовими / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові зафіксували заходи до повітряного простору країни дронів-розвідників, які можуть бути угорськими БпЛА.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський поінформував, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо нещодавніх інцидентів із дронами на кордоні України та Угорщини.

«Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах«, — йдеться в заяві президента.

Він доручив перевірити усі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.

Нагадаємо, у травні СБУ вперше викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка діяла на Закарпатті. Затримано двох агентів — ексвійськового та ексвійськовослужбовицю Сил оборони України. Їхнім завданнями були шпигунство та збір даних про військову оборону регіону, розміщення ЗРК С-300, а також вивчення суспільно-політичних настроїв на випадок введення угорських військ. Фігурантам оголошено підозру в державній зраді, їм загрожує довічне ув’язнення.