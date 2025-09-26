- Дата публікації
До України залетіли угорські дрони-розвідники: деталі від Зеленського
За словами Володимира Зеленського, ймовірні угорські дрони могли вести розвідку українських прикордонних промислових об’єктів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові зафіксували заходи до повітряного простору країни дронів-розвідників, які можуть бути угорськими БпЛА.
Про це глава держави написав у Мережі.
Зеленський поінформував, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо нещодавніх інцидентів із дронами на кордоні України та Угорщини.
«Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах«, — йдеться в заяві президента.
Він доручив перевірити усі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.
Нагадаємо, у травні СБУ вперше викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка діяла на Закарпатті. Затримано двох агентів — ексвійськового та ексвійськовослужбовицю Сил оборони України. Їхнім завданнями були шпигунство та збір даних про військову оборону регіону, розміщення ЗРК С-300, а також вивчення суспільно-політичних настроїв на випадок введення угорських військ. Фігурантам оголошено підозру в державній зраді, їм загрожує довічне ув’язнення.