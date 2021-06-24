До Верховної Ради проходять чотири партії — результати соцопитування

Як і раніше, лідирує "Слуга народу".
Якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, до Верховної Ради потрапили б чотири партії.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.
Лідирує партія "Слуга народу". За неї готові віддати свої голоси 18% респондентів від загальної кількості опитаних і 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився.
До парламенту також пройшли б:
- "Європейська солідарність" — 12% і 19% відповідно;
- "Опозиційна платформа – За життя" — 10% і 15%;
- "Батьківщина" — 7% і 10,5%.
Шанси потрапити у ВР має також партія "Сила і честь". За неї готові проголосувати 6% тих, що визначилися з вибором, і 4% від загальної кількості респондентів.
Інші партії набирають менше ніж 5%.
Нагадаємо, що 31% українців готові підтримати чинного президента Володимира Зеленського, якби вибори відбулися найближчим часом.