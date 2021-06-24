Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

До Верховної Ради проходять чотири партії — результати соцопитування

До Верховної Ради проходять чотири партії — результати соцопитування

УНІАН

Як і раніше, лідирує "Слуга народу".

Якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, до Верховної Ради потрапили б чотири партії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Лідирує партія "Слуга народу". За неї готові віддати свої голоси 18% респондентів від загальної кількості опитаних і 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився.

До парламенту також пройшли б:

  • "Європейська солідарність" — 12% і 19% відповідно;
  • "Опозиційна платформа – За життя" — 10% і 15%;
  • "Батьківщина" — 7% і 10,5%.

Шанси потрапити у ВР має також партія "Сила і честь". За неї готові проголосувати 6% тих, що визначилися з вибором, і 4% від загальної кількості респондентів.

Інші партії набирають менше ніж 5%.

Нагадаємо, що 31% українців готові підтримати чинного президента Володимира Зеленського, якби вибори відбулися найближчим часом.

Третина українців, які голосували на місцевих виборах, проігнорували опитування від Зеленського

Третина українців, які голосували на місцевих виборах, проігнорували опитування від Зеленського

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.