До ВР внесли подання про призначення нового міністра соцполітики: хто ним стане

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення нового міністра соціальної політики. Очільницею Мінсоцполітики може стати Оксана Жолнович.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"За пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання про призначення Жолнович Оксани Іванівни міністеркою соціальної політики України", - зазначив Стефанчук.

Він пообіцяв, що найближчому засіданні парламенту це питання буде розглянуто.

Окрім того, спікер повідомив, що, за поданням президента Зеленського, було зареєстровано постанову про звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ.

Також читайте Міністерка соціальної політики Лазебна подала заяву про відставку: хто може її замінити

Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади керівника відомства за її ж власним бажанням, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Призначення нового міністра соціальної політики, за його словами, відбудеться скоро.

Нардепи розглядають кандидатуру Оксани Жолнович – керівницю департаменту соцполітики та охорони здоров'я Офісу президента. У 2019-2021 роках Жолнович була радницею міністра соціальної політики.

Фото: скриншот з відео

Від партії "Сила людей" Жолнович у 2014-2015 роках 4 рази балотувалася до Львівської міської, Львівської обласної та Верховної Ради, проте жодного разу не була обраною.

Нагадаємо, що Рада підтримала звільнення Лазебної з посади міністерки соціальної політики.

Читайте також: