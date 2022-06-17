До Зеленського їздить увесь світ, а до Путіна – "Талібан": Фейгін розповів, що це вражає президента РФ

До Зеленського їздить увесь світ, а до Путіна – "Талібан": Фейгін розповів, що це вражає президента РФ

Президента Росії Володимира Путіна уражає те, що до президента України Володимира Зеленського їздять світові політики, а до очільника Кремля – "Талібан".

Зокрема, представники "Талібану" були присутні 17 червня на Петербурзькому економічному форумі, де виступив Путін.

Про це російських опозиціонер, юрист та правозахисник Марк Фейгін розповів в ефірі ТСН.

"Чи враждає Путіна те, що в Києві в зеленій майці сидить людина, ходить у кросівках за 50 доларів, до нього їздить весь світ низкою, проситься: "слухайте, можна ми до вас під’їдемо? – Ну, знаєте, втомився, втомився. Ну, приїжджайте"? А до цього, значить, – "Талібан". Розумієте, ну, звісно це його вражає", – сказав опозиціонер.

Нагадаємо, 17 червня Зеленський вже вдруге від початку повномасштабної війни зустрівся в Києві з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном. За словами глави держави, перемовини були максимально предметними.

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