Політика
2256
1 хв

До зустрічі Трампа із Зеленським приєднається "головний хейтер" президента України

Віцепрезидент Джей Ді Венс, відомий своєю критикою на адресу України та її лідера, також буде присутній на зустрічі Трампа та Зеленського.

Дмитро Гулійчук
Зеленський і Венс сперечаються в Овальному кабінеті Білого дому. Лютий 2025 року.

Зеленський і Венс сперечаються в Овальному кабінеті Білого дому. Лютий 2025 року. / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також буде присутній на зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Про це передає ABC.

Віцепрезидент Джей Ді Венс також буде присутній на зустрічі Трампа та Зеленського, як підтвердило ABC News джерело, знайоме з планами.

Видання нагадує, що Венс брав участь у драматичній зустрічі в Овальному кабінеті в лютому, під час якої віцепрезидент публічно розкритикував Зеленського за його нібито невдячність за підтримку США у воєнний час.

Раніше голова Комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко в коментарі Newsweek заявив, що візит Зеленського до Білого дому може відбутися у більш конструктивній атмосфері, якщо на ньому не буде Джей Ді Венса.

Натомість держсекретар США Марко Рубіо відкидає припущення, що в Овальному кабінеті Трамп і Венс знову «цькуватимуть» Зеленського.

