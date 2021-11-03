"Добі свободєн": безробітний ексміністр Резніков розповів, як проведе єдиний вільний вечір

Олексій Резніков, якого завтра можуть призначити новим міністром оборони, порівняв себе із персонажем книжок про Гаррі Поттера.

Колишній віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, за відставку якого у середу, 3 листопада, проголосували у Верховній Раді, заявив, що його перерва у державній службі буде надзвичайно короткою.

У своєму дописі на Facebook він припустив, що уже завтра його чекає нова посада в уряді.

“Вже завтра, у разі підтримки і волі на те парламенту, “великий відпочинок” може завершитися. Тож, виходить так, що “Добі свободєн. Но ето нє точно”, - написав Олексій Резніков, якого президент України Володимир Зеленський пропонуватиме Раді затвердити на посаді міністра оборони.

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Ексміністр підрахував, що перебував на посаді очільника МінТОТ та віцепрем’єр-міністра 610 днів. Від завтрашнього дня в нього може розпочатися новий відлік.

“Раніше, коли я призупиняв публічну службу, я йшов вчитися, мандрувати, закохуватися. З останнім вийшло якнайкраще, адже тепер я маю велику підтримку у особі моєї прекрасної дружини Юлі. Цього разу вийде хіба що повечеряти з коханою, бо навіть відіспатися впродовж перерви не вийде”, - зауважив Олексій Резніков.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Таран подав до Верховної Ради заяву про відставку.

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