Добре, якщо Україна втримає Київ, Харків, Одесу і Дніпро: The Telegraph про новий світ Трампа і Путіна

На думку видання, якщо Україна втримає Київ, Харків, Одесу, Херсон і Дніпро; перш за все, якщо вона залишається вільною, тоді можна сказати, що український народ переміг.

Якщо Україна утримає Київ, Харків, Одесу, Херсон та Дніпро, залишиться вільною та стане процвітаючою, тоді можна буде сказати, що український народ переміг.

Про це йдеться у статті британського видання The Telegraph.

У виданні зауважують, що після повномасштабного вторгнення США дотримувалися принципу не вдаватися до гри Росії з розділення третіх країн між двома супердержавами. Більше – ні.

Під час телефонної розмови, яку Дональд Трамп назвав "дуже продуктивною" , він і Путін "погодилися, щоб їхні команди негайно почали переговори".

"Якщо так сталося, то це велика перемога світогляду Путіна. Російський президент завжди вважав, що по-справжньому суверенними можуть бути тільки ті країни, які вирішують долі інших", – пише The Telegraph.

У виданні слушно зауважили, що Путін завжди мріяв, аби він разом із Сполученими Штатами та Китаєм могли розділити решту світу між собою. Тому диктатор завжди хотів говорити про долю України не з Києвом, а з Вашингтоном.

Голова Пентагону Піт Хегсет окреслив бачення миру президентом США.

За його словами, окупована територія не буде повернута Україні, маючи на увазі заморожування вздовж поточної лінії зіткнення. Україна не отримає ні членства в НАТО, ні гарантії безпеки за статтею 5. І абсолютно ніякі війська США не будуть залучені до миротворчих сил. Власне, у своєму виступі Трамп підтвердив ці слова.

"Це похмура угода, яка винагородить Росію вкраденою землею та зробить Україну вразливою для другого нападу через роки", – зазначають у виданні.

Позитивний, якщо так можна сказати, сценарій для України

"Якщо Україна втримає Київ, Харків, Одесу, Херсон і Дніпро; перш за все, якщо вона залишається вільною і стає процвітаючою; тоді можна сказати, що український народ переміг. Так, жахливою ціною та з недосконалим миром – але все одно вони переможуть і матимуть майбутнє", – розмірковують в The Telegraph.

Україна має найбільшу, найбільш боєздатну та боєздатну армію в Європі. Якщо Велика Британія та інші союзники дотримаються свого слова, вони зможуть створити надійну оборону європейського континенту.

Негативний сценарій

Є й другий сценарій: Путін повернеться в Україну через кілька років, захопить Київ та Харків, а потім вторгнеться до країни НАТО, переконавшись, що Альянс не відповідатиме своїй риториці колективної оборони.

"Тоді Британія та Європа житимуть у тому, що російські дипломати люблять називати "новою архітектурою європейської безпеки". Це буде місце, де пануватиме погляд Путіна на те, що сильні розділяють слабких", – попереджають у виданні.

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