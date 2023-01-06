Дочекайтеся: Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося дістати у 2022 - Кулеба

Цього року Україна отримає від партнерів зброю, яку не вдалося отримати торік.

Про можливості отримання зброї доводить перший тиждень 2023 року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у повідомленні у Facebook.

«Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея «Patriot», боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакета!», - йдеться у повідомленні.

Президент Зеленський цього тижня проводить реальний дипломатичний марафон, кожного дня — переговори з трьома, чотирма лідерами. Деякі рішення про постачання зброї ухвалюються прямо під час розмов. Деякі будуть ухвалені за їх результатами.

«Це була ідея президента розпочати дипломатичний новий рік без розгойдання, супер інтенсивно та максимально предметно. І ця робота дає конкретні результати», - резюмує у повідомленні український дипломат.

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Надання союзниками зброї Україні

Нагадаємо, що Німеччина пообіцяла нові постачання зброї до України після рішення Франції надати Києву танки. "Ми не припинимо постачання зброї до України", - заявив віцеканцлер Роберт Габек.

Також раніше експерти пояснили, яке озброєння від союзників можуть отримати ЗСУ 2023 року. Зокрема, мають надійти нові зенітно-ракетні комплекси - йдеться про NASAMS та про постачання ЗРК IRIS-T від Німеччини.

До того ж Франція надасть зброю та системи ППО Україні. Країна постачатиме Україні комплекси для захисту землі та неба від ударів РФ.

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