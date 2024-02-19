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Дочка Нємцова закликала відреагувати на смерть Навального допомогою Україні

Дочка Нємцова закликала відреагувати на смерть Навального допомогою Україні

Дочка Нємцова переконана, що смерть Навального має мати серйозні наслідки / Фото: Associated Press

Жанна Нємцова заявила, що вважає смерть Навального вбивством.

Засновниця фонду імені Бориса Нємцова, вбитого біля Кремля у 2015 році, Жанна Нємцова нагадала про слова президента США Джо Байдена, котрий обіцяв «серйозні наслідки» в разі смерті Навального у російській в’язниці.

Зокрема, ними має стати всебічна підтримка України у відсічі російській агресії.

Про це Нємцова заявила на Мюнхенській конференції, - пише Укрінформ.

«Оскільки ми сьогодні говоримо про Олексія Навального, його смерть, я хочу нагадати, що ще до повномасштабної війни в Україні президент США Байден сказав, що якщо Навальний помре у в'язниці, то будуть серйозні наслідки. І мені здається, що такими наслідками має стати військова, економічна та гуманітарна підтримка України», – сказала Нємцова під час дискусії про майбутнє Росії на конференції з безпеки в Мюнхені.

Вона додала, що повністю підтримує ці заходи, тому що Путіну «не можна дати перемогти в Україні».

Жінка вважає, що варто продовжувати застосовувати санкції щодо Росії – навіть попри те, що вони діють не одразу, тому що економіку РФ переведено на воєнні рейки.

Жанна Нємцова заявила, що вважає смерть Навального вбивством і погодилася з дружиною політика Юлією Навальною в тому, що «потрібно боротися з абсолютним злом, яке представляє Володимир Путін».

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що Олексій Навальний помер у російській колонії. Йому начебто стало зле під час прогулянки, він знепритомнів. Медики не змогли допомогти.

Сьогодні, 17 лютого, представники політика зробили офіційну заяву, що Навального вбили 16 лютого о 14:17 за місцевим часом. Інформацію про це зазначено в офіційному документі, який видали матері опозиціонера.

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