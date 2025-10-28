Дочка основного власника МСЛ є співвласником юридичної фірми Гетманцева Юрімекс, - журналіст

Реклама

У своєму дописі у Facebook Лямець зазначив, що серед бенефіціарів МСЛ є Олена Полосенко, донька головного власника компанії Георгія Ложенка. Вона, за відкритими даними, володіє 40% у юридичній фірмі Jurimex, заснованій Гетманцевим. Журналіст навів посилання на реєстри компаній в Opendatabot, де ці зв’язки можна перевірити.

«Не те що дільничий, а навіть дитина може перевірити професійний шлях пана Гетманцева в два кліки», — написав Лямець.

За його словами, компанія МСЛ продовжує діяльність без ліцензії, зокрема у сфері онлайн-казино та спортивних ставок, що, за оцінками журналіста, призвело до збитків державного бюджету на понад 292 млн грн. Він також нагадав, що до 2018 року Гетманцев був співвласником Jurimex, а після потрапляння до Верховної Ради у 2019 році очолив комітет, який розробляв законодавство про легалізацію грального бізнесу.

Журналіст вважає, що Данило Гетманцев «продовжує впливати на правила гри на ринку азартних ігор», попри його заяви про відсутність зв’язків із колишніми партнерами.

Раніше Гетманцев публічно заявив, що не має жодного відношення до лотерейного бізнесу МСЛ та що його частка у компанії становила лише 0,0098% багато років тому.