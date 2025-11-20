Дочку колишнього президента ПАР звинуватили у вербуванні африканців для війни Росії проти України

Російські військові / © Associated Press

Дочку експрезидента Південно-Африканської Республіки Джейкоба Зуми — Дудузіле Зуму, яка нині є депутаткою парламенту, звинувачують у вербуванні молодих чоловіків із ПАР та Ботсвани для участі у війні Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на родичів завербованих та переглянуті месенджер-повідомлення.

За даними джерел, близько 20 молодих чоловіків, з якими контактувала Дудузіле Зума, у липні вирушили до Росії. Їм нібито обіцяли навчання на охоронців для партії Джейкоба Зуми uMkhonto weSizwe (МКР). Однак після прибуття вони підписали контракти російською мовою, були перекинуті на передову в Україні та перестали виходити на зв’язок у серпні.

Родичі стверджують, що молоді чоловіки вважали, що підписують документи на охоронний курс. На фотографіях, які бачили журналісти Bloomberg, видно, як група подорожує до Росії, а згодом одягнена у камуфляж під керівництвом інструкторів.

WhatsApp-повідомлення між батьками хлопців і Дудузіле Зумою свідчать, що вона запевняла їх у відсутності ризику потрапити на фронт. В одному з повідомлень завербований пише, що їх «пакують і готують до відправки в зону бойових дій», та запитує, чому забирають телефони і банківські картки. Зума відповідала: «Це не фронт, вас просто лякають… Максимум – патрулювання, кухня чи чистка зброї». Вона також обіцяла «особисто забрати» їх, якщо їх направлять на передову.

Дудузіле Зума не відповіла на дзвінки журналістів. Не коментували ситуацію також представники MKP, уряд ПАР, МЗС та російські дипломатичні структури.

Ця інформація з’явилась через два тижні після того, як президент ПАР Сиріл Рамафоса ініціював розслідування щодо того, як громадяни країни були завербовані як найманці для війни в Україні. У заяві від 6 листопада офіс президента повідомив, що 17 південноафриканців, які застрягли в окупованому Донбасі, звернулися по допомогу.

Дудузіле Зума раніше публічно підтримувала Росію у соцмережах, викладаючи фото з РФ та поширюючи проросійські меседжі. Вона також перебуває під судом за обвинуваченнями у державній зраді через підбурювання насильства у соцмережах у 2021 році, коли під час заворушень загинули близько 350 людей.

11 листопада видання News24 повідомило, що Джейкоб Зума звернувся до міністра оборони Росії з листом, у якому просив вивести 18 африканських чоловіків із бойової зони, стверджуючи, що їх ввели в оману і змусили підписати контракт піхотинця у Пскові.

З початку повномасштабної війни РФ проти України низка африканських країн фіксували випадки вербування своїх громадян. За даними BBC, понад 200 кенійців воюють на боці Росії. 7 листопада Reuters цитувало міністра закордонних справ України, який заявив, що понад 1 400 африканців воюють за РФ.

Нагадаємо, що Кремль нарощує присутність і вплив у медіапросторі Африки.

РФ розширює інформаційний вплив в Африці, транслюючи пропаганду в понад 40 країнах.