"Додасть нахабності російським терористам": Зеленський зробив попередження для світу щодо ЗАЕС

Відсутність з боку лідерів і країн Європи потужної реакції на російський злочин на Каховській ГЕС може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на засіданні Європейської ради 29 червня.

"Важливо, щоб і Європейська рада засудила жахливий російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС. Зауважу: якщо потужної реакції європейських лідерів і країн на російський злочин на Каховській ГЕС не буде, то це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС", – попередив глава держави.

Він також наголосив – це деструктивно, коли Росія використовує АЕС для радіаційного шантажу та водночас обговорює з країнами-членами ЄС будівництво нових атомних блоків.

"Як можна довіряти терористу будівництво атомних блоків? Вибачте, але це риторичне питання", – зазначив президент.

Водночас він сказав – дуже важливо, що Європарламент завжди дає принципові оцінки тому, що відбувається, і цей орган одразу засудив російський теракт на Каховській ГЕС.

"Цей теракт призвів до найбільшого за десятиліття екоциду у Європі, і винні в ньому мають відповідати. Важливо, щоб і Європейська рада засудила жахливий російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС", – закликав Зеленський.

Загроза теракту на ЗАЕС

22 червня Зеленський попередив, що Росія підготувала все необхідне і планує влаштувати теракт на ЗАЕС із викидом радіації. Президент наголошував, що світ може запобігти трагедії, деокупувавши електростанцію.

Очільник української розвідки Кирило Буданов повідомив 25 червня, що окупанти завершили підготування до теракту на ЗАЕС та розмістили вибухівку біля чотирьох із шести енергоблоків станції.

На випадок теракту на ЗАЕС в обласному центрі та районі розпочалися масштабні командно-штабні навчання. Місцева влада розповіла, як діяти в разі отримання офіційного повідомлення про загрозу пов'язаної зі станцією надзвичайної ситуації.

У разі аварії на ЗАЕС будуть евакуйовані близько 300 тис. жителів Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

"Ми бачимо ризики", – заявив 29 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи можливий теракт на ЗАЕС. Він наголосив – про це треба говорити, "аби партнери шукали спроби, як повпливати на цю ситуацію".

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