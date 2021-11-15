Додаткова допомога Америки: Україна отримала із США близько 80 тонн боєприпасів

Це було четверте постачання США у рамках додаткової допомоги.
Україна одержала зі Сполучених Штатів Америки близько 80 тонн боєприпасів.
Про це інформує посольство США у Києві.
"Це було четверте постачання США в рамках додаткової допомоги у розмірі $60 млн, яке президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України", — повідомило дипломатичне відомство у сервісі мікроблогів.
Раніше повідомлялося, чим важливою є Хартія стратегічного партнерства зі США для України.
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