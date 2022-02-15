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"Додаткові претензії до України": в ЄС попередили про наслідки визнання "ЛДНР" Росією

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"Додаткові претензії до України": в ЄС попередили про наслідки визнання "ЛДНР" Росією

УНІАН

Голова представництва Євросоюзу попередив про можливі додаткові територіальні претензії РФ до України.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив про наслідки можливого визнання Росією окупаційних адміністрацій "ЛНР" та "ДНР" як "незалежних"

Про це Маасікас повідомив у вівторок, 15 лютого. 

"У разі офіційного оформлення ("ЛДНР" – ред.) виникнуть додаткові територіальні претензії до України", – написав голова представництва ЄС в Україні.

Нагадаємо, до Держдуми Росії надійшли 2 законопроєкти щодо визнання тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей як незалежних республік. Перший документ передбачає те, що його одразу скерують на підпис президенту РФ Володимиру Путіну. Другий – вимагає ухвалення кількома відомствами і в разі погодження законопроєкт знову мають голосувати російські депутати.

15 лютого, депутати Держдуми більшість голосів підтримали звернення до Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежними.

У Міністерстві закордонних справ Україні заявили, що ухвалення законопроєкту про визнання "ЛДНР" розцінюватиметься як вихід РФ із Мінських угод

Держдума Росії ухвалила законопроєкт щодо визнання "ЛДНР"

Держдума Росії ухвалила законопроєкт щодо визнання "ЛДНР"

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