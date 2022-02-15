"Додаткові претензії до України": в ЄС попередили про наслідки визнання "ЛДНР" Росією

"Додаткові претензії до України": в ЄС попередили про наслідки визнання "ЛДНР" Росією

Голова представництва Євросоюзу попередив про можливі додаткові територіальні претензії РФ до України.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив про наслідки можливого визнання Росією окупаційних адміністрацій "ЛНР" та "ДНР" як "незалежних".

Про це Маасікас повідомив у вівторок, 15 лютого.

"У разі офіційного оформлення ("ЛДНР" – ред.) виникнуть додаткові територіальні претензії до України", – написав голова представництва ЄС в Україні.

If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 15, 2022

Нагадаємо, до Держдуми Росії надійшли 2 законопроєкти щодо визнання тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей як незалежних республік. Перший документ передбачає те, що його одразу скерують на підпис президенту РФ Володимиру Путіну. Другий – вимагає ухвалення кількома відомствами і в разі погодження законопроєкт знову мають голосувати російські депутати.

15 лютого, депутати Держдуми більшість голосів підтримали звернення до Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежними.

У Міністерстві закордонних справ Україні заявили, що ухвалення законопроєкту про визнання "ЛДНР" розцінюватиметься як вихід РФ із Мінських угод.

Держдума Росії ухвалила законопроєкт щодо визнання "ЛДНР"

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