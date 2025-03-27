Договір про копалини з Україною: у Трампа зробили важливу заяву

Угода щодо корисних копалин між США та Україною може бути укладена наступного тижня.

Про це в ефірі Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Ми сподіваємося перейти до повних обговорень і, можливо, навіть отримати підписи наступного тижня. Ми передали готовий документ щодо економічного партнерства, який наразі розглядається українцями, і ми сподіваємося перейти до повних обговорень і, можливо, навіть отримати підписи наступного тижня", - сказав він.

З його слів, початковий документ являв собою угоду на чотирьох сторінках.

"Ми скористалися розривом у часі, щоб перейти до готової угоди, тому я впевнений, що ми просунемося вперед і швидко її підпишемо", — додав Бессент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прагне, щоб Росія та Україна якнайшвидше сіли за стіл переговорів щодо завершення війни. Сприяти цьому може укладання угоди про рідкоземельні ресурси, яку збираються підписати США та Україна. У ЗМІ цими днями поширюються різні думки стосовно того, коли адміністрації обох держав готуються укласти угоду, однак наразі цей процес перебуває все ще на стадії з'ясування деталей.

Перед цим у Reuters повідомлялося, що є певні успіхи в укладанні угоди про українські рідкоземельні метали, про які Дональд Трамп планує оголосити під час свого виступу за підсумками першого місяця діяльності.

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