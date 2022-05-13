"Докази того, що Україна стоїть міцно": в Києві відновили роботу вже 37 посольств - Зеленський

"Докази того, що Україна стоїть міцно": в Києві відновили роботу вже 37 посольств - Зеленський

Із кожним днем до України повертаються все більше й більше дипломатів, а диппредставництва відновлюють свою роботу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 13 травня в Києві вже працюють 37 іноземних представництв.

Про це глава держави розповів у традиційному вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 13 травня.

"Вже 37 іноземних представництв відновили свою роботу в Києві. І я вдячний усім з них, бо це - 37 доказів того, що Україна стоїть міцно та має перспективи на відміну від Російської Федерації. Впевнений, що скоро ще й інші іноземні представництва повернуться до столиці.

Варто повертатися до роботи й усьому українському бізнесу, який ще не відновив діяльність, хоча може це зробити на безпечній території. Забезпечувати робочі місця та підлаштовувати економічну активність під наявні умови - це також велика робота на оборону, на наше майбутнє", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також розповів про "дуже складні перемовини" щодо евакуації з Маріуполя та "Азовсталі".

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