Докази злочинів проти людства є величезними і позбавляють дару мовлення - делегація України в ОБСЄ

Докази злочинів проти людства є величезними і позбавляють дару мовлення - делегація України в ОБСЄ

У підвалі дитячого табору в Бучі обладнали кімнату для тортур.

Делегація України в ОБСЄ під час спеціального засідання Постійної ради розповіла про звірства та воєнні злочини, вчинені російськими військовими у Київській області.

Про це пише Укрінформ.

"Визволення Київської області від російської банди вбивць і мародерів – я не можу назвати їх армією - показало масштаби звірств Росії проти українців. Докази воєнних злочинів і злочинів проти людства є величезними і просто позбавляють дару мовлення", - заявив очільник української місії в ОБСЄ Євгеній Цимбалюк.

Звірства на Київщині доводять: росіяни не мають меж у своїй жорстокості, не знають моральних меж і не мають ніяких цінностей. "Убиті люди лежали на вулицях. Десятки з них були знайдені зі зв’язаними руками та слідами від пострілів у потилицю", - заявив посол.

Він розповів присутніх про кілька випадків убивств цивільних, включаючи страти, які були зафіксовані Human Rights Watch. "У підвалі дитячого табору в Бучі обладнали кімнату для тортур. Українських жінок і дівчат годинами ґвалтували, катували, а потім вбивали. Були спроби спалити трупи зґвалтованих жінок біля дороги. Тіла людей були роздавлені танками. Спалено всю родину з дітьми", - додав Цимбалюк.

З території Київської області вже вивезено понад 400 тіл мирних жителів, убитих росіянами.

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"Найближчі дні внесуть ще більше ясності щодо цієї різанини та скоєних злочинів. За словами генпрокурора України, ситуація в Бородянці ще гірша, ніж у Бучі. Крім того, ще жахливіші картини та свідчення очікуються в інших визволених районах, особливо - у Маріуполі", - резюмував очільник місії України в ОБСЄ.

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