"Доки не настав мир, ми повинні підтримувати тих, хто став жертвою нападу" - Штайнмаєр про війну в Україні

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр побажав усім миру в новому році та закликав земляків до солідарності з Україною.

Про це пише Укрінформ.

«Найбільше наше бажання цього року - щоб знову настав мир… Але цей мир має бути справедливим, не заохочувати до захоплення земель і не залишати народ України на милість і насильство окупантів», - сказав президент ФРН.

За словами Штайнмаєра, німців лякають жорстокий напад Росії на Україну та жахливі страждання українців, повернення війни до Європи, а також ризик ескалації бойових дій.

«Доки не настав мир, ми повинні підтримувати тих, хто став жертвою нападу, зазнає погроз і гноблення», - наголосив президент. І додав, що пишається своєю країною, де так багато людей простягають руку допомоги, бо вони відчувають відповідальність за інших і за суспільство в цілому. Якщо у 2022 році й було щось добре, то це усвідомлення, що «ми здолаємо всі труднощі разом», - зауважив Штайнмаєр.

Тож німецький лідер закликав краян бути згуртованими і не втрачати віри у свої сили.

«Цього року ми виявилися здатними на набагато більше, ніж, можливо, думали», - резюмував очільник Німеччини.

Заяви Штайнмаєра

Нагадаємо, що раніше Штайнмаєр закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна використати свій вплив на російського диктатора Путіна, щоб припинити війну з Україною.

До того ж він вважає неприпустимими переговори України і Росії. Мовляв, перемир'я виправдало б несправедливість.

Водночас Штайнмаєр переконаний, що відновлення України потрібно починати, не чекаючи закінчення війни. Зокрема, в Берліні відбулася міжнародна експертна конференція, на якій обговорювали питання відновлення та модернізації України.

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