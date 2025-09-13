- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 811
- Час на прочитання
- 1 хв
Документ щодо гарантій безпеки України фактично готовий — Зеленський
Український президент повідомив, які наступні кроки потрібно зробити, щоб гарантії безпеки почали працювати.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України.
Про це він сказав під час вечірнього звернення в суботу, 13 вересня.
За словами українського лідера, безпека для України означатиме безпеку для всієї Європи.
«Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами», — зазначив він.
Зеленський повідомив, які наступні кроки потрібно зробити, щоб гарантії безпеки почали працювати.
«Тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій — до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари», — сказав він.
Український президент наголосив, що добитися цього можливо, якщо тиск на Росію чинитимуть всі у Європі та США.
«Саме Сполучені Штати для Путіна дійсно аргумент, — разом з іншими глобальними субʼєктами», — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що гарантувати безпеку Україні вже готові 26 країн.
Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни готові надати Україні суттєві гарантії безпеки, а США «нададуть підтримку». При цьому американський лідер наголосив, що саме Європа має зробити рішучий крок у цьому напрямку, адже «вона розташована поруч з Україною».