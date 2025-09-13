Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України.

Про це він сказав під час вечірнього звернення в суботу, 13 вересня.

За словами українського лідера, безпека для України означатиме безпеку для всієї Європи.

«Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами», — зазначив він.

Зеленський повідомив, які наступні кроки потрібно зробити, щоб гарантії безпеки почали працювати.

«Тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій — до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари», — сказав він.

Український президент наголосив, що добитися цього можливо, якщо тиск на Росію чинитимуть всі у Європі та США.

«Саме Сполучені Штати для Путіна дійсно аргумент, — разом з іншими глобальними субʼєктами», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що гарантувати безпеку Україні вже готові 26 країн.

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни готові надати Україні суттєві гарантії безпеки, а США «нададуть підтримку». При цьому американський лідер наголосив, що саме Європа має зробити рішучий крок у цьому напрямку, адже «вона розташована поруч з Україною».