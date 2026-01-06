Документи щодо гарантій безпеки для України готові: Зеленський зробив заяву про "дуже конкретну" угоду

Зеленський про Паризьку декларацію / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував нову Паризьку декларацію як «дуже конкретну», наголосивши, що вона демонструє готовність коаліції та європейських держав працювати заради досягнення миру.

Про це президент України заявив у Парижі 6 січня.

«Це ілюструє готовність коаліції та європейських країн працювати заради миру», — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Україна прагне бути повністю готовою до моменту, коли дипломатичні зусилля приведуть до миру, аби одразу розгорнути сили Коаліції охочих.

«Ми хочемо бути готовими, щоб коли дипломатія досягне миру, ми могли розгорнути сили Коаліції охочих», — сказав президент.

Він повідомив, що Україна вже має достатньо напрацювань і чітке розуміння того, які саме країни братимуть участь у домовленостях, а також який внесок кожна з них робитиме окремо. Також досягнуто прогресу в переговорах із делегацією США у Парижі щодо механізмів моніторингу миру.

Що залишається під питанням

Водночас Зеленський визнав, що низка питань ще залишається відкритою, зокрема оновлений 20-пунктний мирний план.

«Над чим нам дійсно потрібно працювати — це питання територій», — наголосив він, додавши, що Україна має кілька ідей, які можуть бути корисними.

Окремо президент повідомив, що Україна та партнери вже мають необхідні напрацювання для можливого розміщення сил Коаліції охочих після завершення війни. Підписані документи, за його словами, є сигналом серйозності намірів Європи та всієї коаліції працювати над реальною системою безпеки та посилюють подальшу юридичну роботу в країнах, де для цього потрібні парламентські рішення.

На цей момент уже визначено, які держави готові брати лідерство у забезпеченні безпеки на суходолі, в повітрі, на морі та у процесі відновлення, які сили необхідні, яким чином вони керуватимуться і фінансуватимуться, а також як функціонуватиме система моніторингу.

Зеленський підкреслив, що ключовим елементом усієї безпекової архітектури залишається українська армія, на основі якої працюватимуть усі інші механізми. За його словами, військові України, Франції та Великої Британії вже детально опрацювали питання можливого розміщення сил, їх чисельності та необхідних видів озброєння.

Нагадаємо, 6 грудня у Парижі Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання західних сил.

Тим часом у США зробили заяву щодо мирної угоди для України. Там заявили про прорив у переговорах щодо гарантій безпеки для України.