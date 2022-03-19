Долари закінчуються дуже швидко: росіяни штурмують обмінники

Росіяни не можуть купити валюту.

В Росії люди масово намагаються скупити залишки валюти у доларах та євро, оскільки економіка РФ зазнала нищівних санкцій.

В обмінниках дуже швидко закінчуються долари та євро.

Про це повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Харьков + Украина".

"Рейтинг СС, який агентство S&P виставило Росії, означає фактичну неминучість дефолту. Наразі від дефолту РФ відокремлює лише одна позиція у рейтингу", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, компанія Visa Inc. 5 березня оголосила про призупинення своєї діяльності в Росії через війну. Платіжна система Mastercard також пішла з російського ринку через те, що РФ пішла війною проти України.

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до до CC з CCC-, оскільки країна повідомила про труднощі з виплатою боргу за своїми єврооблігаціями 2023 та 2043 років, деномінованими в доларах.

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