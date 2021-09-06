"Долетить до середини Дніпра": стало відомо, коли Байден може відвідати Україну

"Долетить до середини Дніпра": стало відомо, коли Байден може відвідати Україну

Цей візит не відбудеться в цьому році.

Президент США Джозеф Байден обов'язково відвідає Україну, але не в цьому році.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер".

"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде в цьому році, бо дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", — зауважив він.

Чиновник зауважив, що поки представили стан зосереджені на виконанні домовленостей, які були досягнуті під час візиту президента України Володимира Зеленського в США.

При цьому українські дипломати працюють над підготовкою візиту президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена в Україну.

Також читайте Від Вашингтона до Каліфорнії: що приніс візит Зеленського до Байдена

Зауважимо, що Байден відвідував Україну в січні 2017 року на посаді віцепрезидента США. В ході свого візиту він зустрічався з п'ятим президентом України Петром Порошенком і тодішнім прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Джо Байден точно знає, де Україна на карті, тому що приїжджав з візитом шість разів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зізнався, що забув обговорити на зустрічі з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні питання його можливого візиту у відповідь в Україні.

"Чесно скажу, що згадав про це я після зустрічі вже, що потрібно було проговорити більш детально щодо візиту президента США", — заявив він, відповідаючи на запитання представників ЗМІ про те, коли Байден відвідає Київ і обговорювалося це питання на зустрічі двох лідерів.

Також раніше Зеленський розповів, як обговорював з Байденом вступ в НАТО і ситуацію на Донбасі.

Раніше Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського і Байдена.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".

Новини тижня: американська зустріч – про що домовились Зеленський і Байден у Вашингтоні

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання