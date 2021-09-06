"Долетить до середини Дніпра": стало відомо, коли Байден може відвідати Україну

Цей візит не відбудеться в цьому році.
Президент США Джозеф Байден обов'язково відвідає Україну, але не в цьому році.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер".
"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро і приземлиться в Борисполі, і приїде до Києва. Але цей візит не буде в цьому році, бо дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", — зауважив він.
Чиновник зауважив, що поки представили стан зосереджені на виконанні домовленостей, які були досягнуті під час візиту президента України Володимира Зеленського в США.
При цьому українські дипломати працюють над підготовкою візиту президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена в Україну.
Зауважимо, що Байден відвідував Україну в січні 2017 року на посаді віцепрезидента США. В ході свого візиту він зустрічався з п'ятим президентом України Петром Порошенком і тодішнім прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Джо Байден точно знає, де Україна на карті, тому що приїжджав з візитом шість разів.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зізнався, що забув обговорити на зустрічі з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні питання його можливого візиту у відповідь в Україні.
"Чесно скажу, що згадав про це я після зустрічі вже, що потрібно було проговорити більш детально щодо візиту президента США", — заявив він, відповідаючи на запитання представників ЗМІ про те, коли Байден відвідає Київ і обговорювалося це питання на зустрічі двох лідерів.
Також раніше Зеленський розповів, як обговорював з Байденом вступ в НАТО і ситуацію на Донбасі.
Раніше Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського і Байдена.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що "президенти вивели наші відносини на новий рівень".