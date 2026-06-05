Доля біженців у ЄС: Україна закликає обмежити захист для чоловіків певного віку

Українські біженці-чоловіки в ЄС / © ТСН

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Євросоюз готується подовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року. Проте українська влада просить зробити виняток для чоловіків віком 23-60 років. Фінального рішення ще немає.

Про це повідомило DW.

Усі держави-члени Євросоюзу наразі підтримують подовження дії директиви про тимчасовий захист (ДТЗ) для українців до березня 2028 року. Водночас «багато країн» висловлюються за «зміни в охопленні захисту за певних умов». Про це після засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес.

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За його словами, підсумки зустрічі Ради ЄС засвідчили «одностайність у підтримці України».

«Гадаю, це дозволить досягти угоди на благо українського народу, і водночас це — рішення, яке не допускатиме тиску на держави-члени, котрі приймають українців», — зазначив Іоаннідес.

Українські чоловіки 23-60 років можуть втратити тимчасовий захист у ЄС

Як повідомив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер, одним із варіантів, який розглядався під час засідання, є виключення чоловіків мобілізаційного віку від 23 до 60 років із-під дії ДТЗ.

«Це також те, що просять нас зробити українці», — заявив він.

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Бруннер також зазначив, що в ході обговорення учасники «уважно слухали міністрів з держав», які прийняли найбільшу кількість українських біженців, зокрема Чехії, країн Балтії, Польщі, Німеччини та Австрії.

Єврокомісар наголосив, що вже «найближчими тижнями» Європейська Комісія представить свої пропозиції щодо подальших кроків і визначить, «як нам рухатися далі, та яким буде подальший шлях щодо тимчасового захисту» для громадян України. Остаточне рішення щодо позиції Єврокомісії мають ухвалити держави-члени ЄС кваліфікованою більшістю.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що країни ЄС, зокрема Німеччина та Австрія, обговорюють можливість позбавити українських чоловіків призовного віку автоматичного тимчасового захисту. Пропозиція передбачає, що чоловіки віком 23 — 60 років, які вперше прибуватимуть до ЄС, замість автоматичного статусу проходитимуть стандартну індивідуальну процедуру розгляду заяв на притулок, оскільки деякі держави вважають за необхідне підтримати потребу України у мобілізаційних ресурсах. Остаточне рішення залежатиме від майбутніх пропозицій Єврокомісії щодо подальшої дії директиви про масовий притік біженців.

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