Доля України у 2026 році визначить міжнародний порядок - The Washington Post.

2026 рік стане вирішальним для України й результат війни визначить міжнародний порядок і покаже, чи здатний Західний альянс стримувати агресію та підтримувати безпеку у світі.

За оцінкою журналістів, ситуація на 2026 рік дуже нестабільна. Адміністрація Дональда Трампа, вступивши у другий термін, активно тиснула на Україну, намагаючись змусити її до поступок, які можна було б представити Путіну як «необхідний мир». Водночас Кремль вимагав ще більше територій, ніж захопив під час війни, що загострило конфлікт.

The Washington Post зазначає, що обмежені в часі гарантії безпеки для України, запропоновані США, можуть створити небезпечний прецедент: вони сигналізують Москві про майбутню можливість відновити агресію та ставлять під сумнів довгострокову відбудову економіки України.

Журналісти підкреслюють, що справжній мир потребує стійкої структури і надійних стримувань, а не лише тимчасових припинень вогню. Поки короткострокові домовленості можуть забезпечити паузу, без структурованої мирної угоди загроза нового конфлікту зберігається.

Як зауважує видання, результат війни в Україні стане референдумом для міжнародного порядку 21 століття: якщо Росії дозволять легітимізувати насильницьке захоплення територій, це матиме глобальні наслідки, від Азії до Європи, та підірве довіру до західних альянсів.

Натомість справедливе та надійне врегулювання забезпечить довгострокову безпеку, відкриє шлях для відбудови, інвестицій і підтвердить ефективність стримування у глобальній політиці.

Видання наголошує, що Україна у 2026 році визначатиме не лише власну долю, а й долю міжнародного порядку, ставлячи Західний альянс перед випробуванням на здатність підтримувати стабільність у суворішому столітті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міжнародний оглядач Politico Europe Джеймі Деттмер вважає, що війна Росії проти України, ймовірно, завершиться вже у 2026 році, однак за сценарієм, який буде вкрай невигідним для Києва.