Доля заморожених активів РФ має вирішитися на саміті Європейська Рада у грудні — Дональд Туск

Туск / © Associated Press

Питання про передачу заморожених активів Російської Федерації Україні має бути вирішене на засіданні Європейської Ради в грудні. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час брифінгу для ЗМІ.

Про це пише Укрінформ.

Як зазначив Туск, дискусії в рамках ЄС тривають: наразі країни-члени ще не дійшли до остаточного рішення. Найбільше заморожених російських коштів — зокрема активи Центрального банку РФ — перебувають у банках Бельгії, і ця країна висловлює побоювання щодо взяття на себе відповідальності за їхню передачу.

«Бельгія боїться, що вона нестиме всю відповідальність. Тому ми намагаємося переконати наших бельгійських друзів, що готові побудувати механізм спільної загальноєвропейської відповідальності», — сказав прем’єр.

Він також підкреслив, що хоча ще зарано говорити про повну згоду Бельгії та Люксембургу — «але є певний прогрес». За словами Туска, «з точки зору України та фактично всього Євросоюзу й НАТО, необхідно перестати лише говорити на цю тему і є шанс, що так станеться».

«Європейська Рада відбудеться у грудні, і це має бути остаточний термін прийняття рішення: так чи ні. І нам також не слід гратися емоціями, тому що Україна не виграє цю війну чи не захистить себе від Росії без фінансової підтримки», — додав Туск.

Прем’єр-міністр зазначив, що в разі узгодження в усіх країнах-членах це рішення буде справедливим — «забрати ці гроші в Росії й використати для відбудови України та фінансування її оборони».

Як повідомлялося, Європейський Союз працює над ініціативою щодо розблокування приблизно 185 мільярдів євро заморожених активів РФ.

Саміт Європейської Ради запланований на 11-12 грудня у Брюсселі.