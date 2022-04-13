"Домовились на $800 млн": Зеленський подякував Байдену за новий пакет оборонної підтримки

"Домовились на $800 млн": Зеленський подякував Байдену за новий пакет оборонної підтримки

Він також повідомив, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду розпочне роботу в Бучі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президентом США Джо Байденом новий пакет оборонної підтримки держави і сторони домовились на 800 млн дол.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 13 квітня.

Серед тем розмови Зеленського з Байденом було і притягнення до відповідальності усіх російських військових і командирів, які скоїли воєнні злочини, та міжнародна співпраця для цього.

"Обговорили новий пакет оборонної підтримки України. Домовились. На 800 мільйонів доларів. Зброя, боєприпаси, інша допомога. Артилерійські системи, бронетранспортери, гвинтокрили. Щиро вдячний за підтримку! Також домовилися про посилення санкцій проти Росії", – розповів президент України.

Він також прокоментував відвідини Бучі головним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

"Правильно, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду розпочне роботу в місті. Відповідальність для російських військових за воєнні злочини – неминуча. Будемо затягувати їх усіх у Трибунал. І не тільки за скоєне в Бучі", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час відвідин Бучі Хан повідомив, що Україна є місцем злочину та анонсував приїзд групи судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду.

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