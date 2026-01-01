Домовленість з РФ важлива особисто для Трампа: дипломат поясний чому

Павло Клімкін / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне завершити війну в Україні будь-якими засобами і ціною, оскільки провал цих домовленостей може завдати серйозного удару по його особистих амбіціях і політичній репутації на внутрійшій політичній арені США.

Таку думку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає «Київ24».

За його словами, американці будуть намагатися всіма засобами досягти домовленостей.

Реклама

«Для них це питання, яке особисто важливе для его Дональда Трампа, яке важливе в контексті майбутніх (проміжних — Ред.) виборів наступного року в Сполучених Штатах», — зазначає Павло Клімкін.

Дипломат нагадав, що Трамп публічно обіцяв завершити війну в Україні у найкоротші терміни. Провал переговорів дозволить опонентам звинуватити президента США у неспроможності виконати одну з ключових передвиборчих обіцянок, що є неприпустимим для його політичного «его».

Окрім цього, на думку Клімкіна, США зацікавлені у відновленні економічних відносин з РФ і великих бізнесових проєктів.

Водночас, Путін серйозно обмірковує важливість домовленостей, але не на будь-яких умовах, оскільки він не може виглядати програвшим, вважає Клімкін.

Реклама

«Путін розуміє, що ситуація в США може змінитися. Якщо за результатами проміжних виборів контроль над Конгресом перейде до демократів, це буде означати іншу політичну конструкцію у Штатах. Його тактика — це досягти домовленостей саме з Вашингтоном. Він хоче викинути з цієї домовленості і нас, і європейців. Щоб Штати нав’язали це нам і відповідно тій частині Європи», — пояснив ексміністр.

Раніше повідомлялося, що США пішли на чергову поступку Росії щодо нафтових активів за кордоном.