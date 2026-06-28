“Домовленостей не було”: Путін розкрив, що насправді обговорювали з Трампом на Алясці

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час саміту в Анкориджі справді не було жодних формальних домовленостей щодо України.

Слова очільника Кремля приводять російські ЗМІ.

За його словами, на зустрічі обговорювали лише “певні можливості завершення конфлікту в Україні” та компроміси.

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Путін стверджує, що Росія нібито погодилася піти на низку компромісів, однак ці обговорення не були оформлені у формальні документи.

“Ніхто не ставив жодних підписів, але ми обговорювали певні можливості завершення конфлікту в Україні, і компроміси, які обговорювалися, — це якраз були ті пропозиції, з якими американська сторона зверталася до нас”, — заявив Путін.

Він також додав, що Москву нібито просили погодитися на компроміси, сформульовані американськими перемовниками.

Переговори на Алясці: що відомо

Раніше державний секретар США Марко Рубіо також заперечив наявність будь-яких домовленостей між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним після їхньої зустрічі на Алясці в серпні минулого року.

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За словами Рубіо, американська адміністрація й надалі готова відігравати конструктивну роль у спробах завершити війну, яку Росія веде проти України, якщо для США буде така роль.

“Це виснажливо для Європи, але особливо — для України, і дедалі більшою мірою для Росії. Тому ми готові зробити крок вперед і відіграти конструктивну роль, якщо для нас буде така роль у тому, щоб об’єднати сторони та покласти край цій війні”, — заявив Рубіо.

Водночас держсекретар США наголосив, що зустріч Трампа і Путіна в Анкориджі не призвела до жодної угоди.

Нагадаємо, аналітики ISW у недавньому звіті зазначили, що переговорна позиція Кремля заснована на максималістських вимогах Росії. Російські чиновники вкотре згадують про «домовленості», яких нібито було досягнуто під час саміту президентів США та Росії на Алясці у серпні 2025 року.

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