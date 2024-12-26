Мирні перемовини про закінчення війни: умови Кремля та позиція України

Останніми місяцями в Україні та світі все більше політиків обговорюють сценарії закінчення війни. У більшості варіантів, першим кроком до припинення вогню на фронті є початок мирних перемовин.

Зеленський заявляє, що Україна має бути в сильній позиції аби сісти за стіл перемовин із кремлівським диктатором Путіним. Своєю чергою, РФ вказує на те, що начебто "готова до перемир’я", але не впевнена у готовності української сторони.

Зокрема, останні заяви очільника МЗС Росії Сергія Лаврова вказують на те, що Кремль не проти розпочати перемовини, однак перемир’я в Україні його не влаштовує.

Детальніше – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Росія не бажає перемир'я в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Кремлі "не відчувають жодних ілюзій" щодо перспектив “легкого врегулювання української кризи [тобто війни, яку веде Росія в Україні]” наступного 2025 року.

За його словами, вирішити конфлікт можливо лише тоді, коли інтереси РФ та законні інтереси всіх інших країн будуть враховані в контексті домовленостей про надійну безпеку та стабільність у Європі.

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Також він зазначив, що набуття повноважень адміністрацією новообраного президента США Дональда Трамп не означатиме початок переговорного процесу, а лише буде “неминучою даністю”. Таким чином чиновник натякав на небажання Кремля домовлятися про мир.

"Перемир'я зараз стало б шляхом у нікуди, потрібні остаточні юридичні домовленості", – висловився Лавров.

Згодом поплічник Путіна заявив, що нібито перемир'я в Україні зараз "стало б шляхом у нікуди". Мовляв, "порожні розмови" не влаштовують Москву. Пропри це, Кремль готовий до консультацій з адміністрацією Трампа. щодо "врегулювання" війни в Україні.

Варто зауважити, раніше в інтерв’ю одній із російських пропагандистських програм очільник МЗС Росії розповідав, що РФ начебто бажає миру, але на своїх умовах, і від переговорів "не йде". Зокрема, РФ вимагає конкретних пропозицій.

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Окрім того, посадовець висунув вимоги для України, задля ймовірного долянення миру: в країні "не повинно бути жодного НАТО, військових баз та навчань за участю іноземних військ". Ба більше, заявляє очільник МЗС РФ, нібито Заходу доведеться враховувати реалії на землі для "угоди щодо України".

Путін висуває умову для переговорів

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив про готовність домовлятися та підписувати угоди лише з легітимним керівництвом України. Із президентом Володимиром Зеленським він розмовлятиме в разі його переобрання на посаду. За його словами, легітимною в Україні зараз є Верховна Рада та її голова.

"В нас немає попередніх умов. Ми готові вести діалог без попередніх умов, але на базі того, про що ми домовились у Стамбулі 2022 року, і виходячи з реалій на полі бою", – сказав очільник Кремля у ефірі прямої лінії.

Раніше очільник РФ заявляв, що Росія готова до переговорів та компромісів, однак не бачить готовності до цього з боку України.

Варто зауважити, що схожі заяви зробила спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) Матвієнко наголошувала, що Росія відкрита до компромісів у переговорах з Україною. Проте, умови, висунуті під час переговорів у Стамбулі в березні 2022 року, залишаються.

Аналітики ISW зазначили, що вимоги Росії в Стамбулі в основному являли собою більш докладні версії вимог, які Путін висував за кілька місяців до початку широкомасштабного вторгнення 2022 року, включно з "демілітаризацією" і нейтралітетом України.

Аналітики ISW додали, що активізація риторики російських чиновників, свідчить про впевненість Путіна у перемозі над Україною.

Наслідки перемовин можуть бути сумними

На початку грудня президент Литви Гітанс Науседа заявив, що наразі спроби розпочати переговори призведуть до несправедливого та нестабільного миру.

На саміті ЄС у Брюселі він зазначив, що Росія перебуває у наступальній позиції.

"Росія не демонструє жодної волі до переговорів. Гадаю, у цій ситуації ми можемо робити все від нас залежне для підтримки України, щоб зробити Україну сильнішою. І лише після цього просуватися до столу переговорів", – додав президент Литви.

Оглядач британського видання The Telegraph Френсіс Дірнлі зазначає, що наслідки ймовірних мирних перемовин можуть бути сумними. Це станеться у разі того, коли РФ може відмовитися від них. Або ж Путін може вдавати добру волю, затягуючи переговори, поки триває війна, лише для того, щоб запропонувати жахливий компроміс: віддати території без жодних значущих гарантій безпеки, які Україна чи Європа могли б прийняти.

У разі "найкращого сценарію", якщо Росія відмовиться від серйозних переговорів, то саме Москву, а не Київ будуть сприймати як головну перешкоду на шляху до миру, а це може змусити Вашингтон посилити підтримку України, зміцнивши її позиції на полі бою та потенційно змусивши Путіна до серйозних переговорів.

Високопоставлений представник адміністрації Джо Байдена Майкл Карпентер в інтерв'ю виданню "Голос Америки" вважає, що Україна повинна мати можливість підійти до мирних переговорів з країною-агресоркою РФ з позиції сили.

Що кажуть в Україні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у Росії забракне ресурсів продовжувати війну.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна готова вести переговори про закінчення війни з Росією тільки на своїх умовах. А заяву Путіна щодо мирних посадовець прокоментував так:

"Моя позиція не змінилася. У цій війні агресором є Російська Федерація, а жертвою є Україна. Виключно умови України, як жертви цієї агресії, мають бути тими умовами, на яких ми готові укласти мир", – висловився голова Верховної Ради.

На противагу висловам цих політиків, гучну заяву зробив керівник Офісу президента України Михайло Подоляк. Він вважає, що Україна готова до перемовин з Росією.

Однак, за його словами, для того аби сісти за стіл перемовин із країною-агресоркою, мають бути виконані певні умови. Зокрема: війну в Україні потрібно закінчувати відповідно до норм міжнародного права. Також, в контексті протидії РФ слід використовувати жорсткішу риторику та дипломатичні обмеження; ультимативне призупинення членства РФ в міжнародних інституціях; санкції іншого рівня, близькі до торгівельного ембарго; надання Україні необхідної зброї в необхідній кількості; відмову від усіх "червоних ліній".

Також Подоляк вважає, що новообраний президент США Дональд Трам, який ймовірно буде залучений до процесу мирних перемовин між Україно та РФ, не погодиться на другорядну роль і не буде "грати у сценарій Путіна".

Радник керівника ОПУ вважає, що Путін спробує виторгувати собі "право вбивати і перерозподіляти впливи", а також повноваження на переформатування міжнародного права.

Директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в етері Еспресо зауважив, що зараз з РФ неможливо домовлятися.

"Їх не можна з Російською Федерацією зараз якимось чином переговорити і домовитися, оскільки Росія є те, що називається ревізіоністською потугою, їм і не подобається той світовий устрій, який склався після розвалу Радянського Союзу. Ну, і зрозуміло, зі зміною потуг на європейському континенті і в інших частинах світу", - розповів Хара.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що переговори між Україною та Росією виглядають малоймовірними та складними у реалізації. Українська сторона, ймовірно, вимагатиме виведення російських військ, компенсацій і передачі воєнних злочинців, тоді як Росія наполягатиме на своїх територіальних претензіях.

Подібні переговори, на думку Огризка, завершаться без результатів, а наступні раунди можуть відкладатися на місяці.

Повільний рух до переговорів

Останніми тижнями президент України Володимир Зеленський все більше заявляв про готовність до переговорів щодо припинення війни. Як повідомляє The Washington Post повідомлення Зеленського були обережними. Він прямо не сказав, що Київ погодиться на поступки – територіальні чи інші – навіть тоді, коли під російською окупацією перебувають понад 20% територій, і на тлі ймовірного збереження контролю РФ над цією землею після будь-якого припинення вогню.

Але після попередньої заяви про те, що переговори можуть початися лише після виведення усіх російських військ, очільник держави наголосив на необхідності довгострокової безпеки. Раніше він акцентував увагу на негайному поверненні території.

Як йдется у статті The Washington Post українські та західні офіційні особи зауважили таку зміну риторики президента України. Вони пояснюють це погіршенням ситуації на лінії фронту та новою адміністрацією США, яка взяла під сумнів майбутню безпекову допомогу Києву.

Більшість політиків сумнівається в готовності президента Росії Володимира Путіна до переговорів, допоки його війська досягають успіхів на фронті, незважаючи на великі втрати. Деякі посадовці припускають, що Зеленський мудро підстраховується та сподівається, що його поступливіша позиція приверне увагу адміністрації Трампа та залишить його відкритим для надання більшої підтримки обороні України, якщо Путін відмовиться від переговорів.

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Анонімний український чиновник у коментарі виданню зазначив: "Я ставлю себе на його місце, а що ще він повинен робити? Чи повинен він сказати Трампу та Америці, що нам не потрібна їхня допомога і ми просто зробимо це по-своєму? Я думаю, що він справляється з цим ідеально".

Як вважає високопосадовець політики "починають вірити", що війна справді може закінчитися 2025 року. Це повязано з тим, що розмови про мирну угоду почастішали після обрання Трампа.

Нагадаємо, політичний і економічний експерт Тарас Загородній спрогнозував, що ключові зміни в Україні можуть статися найближчими місяцями, але ясність щодо завершення війни, ймовірно, з’явиться лише ближче до кінця 2025 року.

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