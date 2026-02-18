Домовленості в Абу-Дабі під питанням: у МЗС заявили про спроби саботажу

Георгій Тихий / © МЗС України

Реклама

Російська сторона намагається зірвати домовленості та нівелювати прогрес у військово-політичних питаннях, який було досягнуто під час попередніх раундів переговорів в Абу-Дабі. Попри це, Україна разом зі Сполученими Штатами продовжує роботу над формуванням безпекової бази для майбутнього миру.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

У МЗС зазначили, що поведінка країни-агресорки залишається деструктивною. Москва намагається заблокувати рух до реального врегулювання конфлікту.

Реклама

«Що стосується переговорів, є намагання, як я казав, російської сторони, на жаль, саботувати прогрес, який був в Абу-Дабі, що стосується військово-політичних загальних питань», — зазначив речник МЗС.

Через чутливість процесу наразі діє домовленість про нерозголошення деталей дискусій. Тихий анонсував, що офіційний звіт надасть президент Володимир Зеленський після повернення української делегації.

Навіщо вести переговори з Росією зараз

У МЗС пояснили логіку участі України в переговорному процесі, навіть попри очевидну неготовність Росії до конструктивних кроків на даному етапі. За словами дипломата, головна мета — підготувати підґрунтя на майбутнє.

«Чому Україна в цьому всьому бере участь, чому Сполучені Штати продовжують все штовхати вперед? Да, ми розуміємо, що росіяни станом на зараз не готові до конструктивних кроків. Але в якійсь точці в майбутньому ми розраховуємо, що буде ця готовність», — пояснив Тихий.

Реклама

Ключовим завданням української дипломатії є створення повної «інфраструктури миру» до моменту, коли припинення вогню стане реальним. Це необхідно для того, щоб не вирішувати складні питання постфактум.

За словами речника, на момент ухвалення рішень мають бути готові: безпекова інфраструктура, чіткий механізм моніторингу, визначення того, що вважається порушенням домовленостей та дієві гарантії безпеки для України.

У МЗС наголошують: Україну не влаштовує тимчасове затишшя, яке Кремль використає для перегрупування сил.

«Україні потрібен надійний мир. Тобто не просто зупинка бойових дій, яка буде порушуватись Росією, і Росія буде готуватись до нового нападу. Потрібен надійний мир», — підкреслив Тихий.

Реклама

Дипломат закликав українців з розумінням ставитися до переговорного процесу. Навіть якщо результати не є миттєвими, ця підготовча робота є критично важливою для забезпечення довгострокової безпеки держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував перебіг переговорів у Женеві, наголосивши, що саме Росія затягує процес.

Глава держави охарактеризував зустрічі як «непрості» та зазначив, що російська сторона, за його словами, намагається відтермінувати вихід перемовин на фінальний етап. Водночас Зеленський подякував американській стороні за уважність до деталей і терпіння під час діалогу з представниками РФ.