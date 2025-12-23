Дональд Трамп пояснив, навіщо США потрібна Гренландія

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Гренландія необхідна Сполученим Штатам з міркувань національної безпеки, а не через її природні багатства.

Про це він заявив журналістам у Білому домі, передає Укрінформ.

«Нам потрібна Гренландія для національного захисту. У них дуже маленьке населення… Вони кажуть — Данія, але Данія не витрачала жодних грошей, і в них немає військового захисту», — сказав глава Білого дому.

За словами Трампа, це питання ще потребує подальшого врегулювання.

«Нам доведеться все це вирішувати. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки, а не для корисних копалин», — наголосив він.

Президент США також підкреслив, що Сполучені Штати не зацікавлені у гренландських ресурсах, оскільки мають власні значні запаси.

«У нас і так дуже багато місць із корисними копалинами, нафтою і всім іншим. У нас більше нафти, ніж у будь-якої іншої країни у світі», — заявив Трамп.

Обґрунтовуючи необхідність посилення безпеки в регіоні, він зазначив, що поблизу узбережжя Гренландії перебувають російські та китайські кораблі. Також Трамп нагадав, що призначив спеціального посланця з питань Гренландії.