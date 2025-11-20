Донбас під "орендою" для Росії: США пропонують Києву шокувальний план миру

Мирний план США / © ТСН.ua

Україна нібито може бути примушена передати Росії частину території Донбасу за формулою оренди, залишаючи за собою юридичне право власності.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела, ознайомлені з умовами секретних переговорів.

За даними видання, план адміністрації Трампа передбачає, що Київ поступиться фактичним контролем над регіоном, а Росія виплачуватиме орендну плату за його використання. Крім того, угода могла б включати скорочення українських збройних сил, заборону на ракети великої дальності, припинення військової допомоги США та обмеження на перебування іноземних військ і дипломатичних літаків на території України.

Офіційні представники Києва відкинули інформацію про можливу передачу територій. У США та Росії деталі плану обговорювались на недавніх секретних переговорах, що викликало занепокоєння через відсутність залучення української сторони до обговорення її майбутнього. Дональд Трамп не коментував угоду, однак наголосив, що прагне “залагодити війну” в Україні.

За даними джерел, документ містить 28 пунктів і передбачає, що українська влада зможе вести переговори про гарантії безпеки з урядами США та Європи, щоб підтримати режим припинення вогню. План передбачає також, що Росія має компенсувати втрати України через відсутність контролю над ресурсами Донбасу, зокрема шляхом сплати земельного податку.

Учасники переговорів зазначають, що США намагаються пояснити Україні та європейським партнерам “переваги” мирної угоди. Паралельно в Києві відбулися консультації з представниками Пентагону щодо обміну технологіями безпілотників та посилення протиповітряної оборони.

На тлі цих дипломатичних процесів російські атаки по території України тривають: за ніч по країні завдано близько 48 ракетних та 470 безпілотних ударів, загинуло щонайменше дев’ять цивільних. Польща та Румунія підняли винищувачі у відповідь на дії РФ поблизу своїх кордонів.

На лінії фронту напруження зростає, зокрема у Покровську Донецької області, що може стати стратегічним успіхом Москви після взяття Бахмута. Тим часом, за інформацією Міністерства оборони Великобританії, російський розвідувальний корабель “Янтар” намагався засліпити британських пілотів лазерами поблизу Шотландії.

Нагадаємо, за даними NBC News, Трамп схвалив попередній варіант 28-пунктного мирного плану між Росією та Україною, який таємно готувала адміністрація США, консультуючись із російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим. Україна не брала участі у формуванні цього плану, лише була поінформована про загальні контури.

За даними Financial Times, план вимагає від України суттєвих поступок. Йдеться про поступки всією територією Донбасу, включно з неокупованими частинами; скорочення чисельності ЗСУ вдвічі та відмову від “ключових категорій озброєння”; проголошення російської мови офіційною в Україні; поновлення офіційної роботи місцевої гілки РПЦ на підконтрольній території, скорочення військової допомоги від США.