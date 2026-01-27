Донбас в обмін на безпеку: у Білому домі відреагували на резонансну статтю FT

Білий дім / © Associated Press

Реклама

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно заперечила інформацію, поширену у західних ЗМІ про жорсткі умови Вашингтона щодо надання Україні гарантій безпеки, які нібито передбачають відмову від Донбасу. У Білому дому наголосили, що США лише допомагають сторонам дійти згоди.

Про це повідомляє Reuters.

Газета Financial Times із посилання на джерела повідомила 27 січня, що адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Києву, що американські гарантії безпеки можуть бути надані лише за умови згоди України на мирну угоду, яка, ймовірно, передбачатиме передавання Донбасу Росії.

Реклама

Видання також зазначило, що Вашингтон дав зрозуміти: у разі виконання цих умов Україна може розраховувати на додаткове озброєння для зміцнення своєї армії в мирний період, якщо погодиться вивести війська з частин східного регіону, які нині контролює.

«Це абсолютно неправда — єдина роль США в мирному процесі полягає в тому, щоб звести обидві сторони для укладення угоди», — наголосила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Водночас джерело, обізнане з позицією Вашингтона, повідомило, що США «не намагаються змусити Україну до будь-яких територіальних поступок», підкресливши, що питання гарантій безпеки залежить від досягнення згоди між сторонами щодо мирного врегулювання.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що територіальне питання залишається фундаментальним у будь-яких домовленостях про припинення війни в Україні.

Реклама

Що FT написало про відмову України від Донбасу?

Видання Financial Times із посиланням на вісім джерел повідомило, що адміністрація Трампа пов’язує надання гарантій безпеки Україні зі згодою Києва на мирну угоду, яка передбачає вихід ЗСУ з неокупованих територій Донбасу. Натомість Вашингтон пропонує посилити озброєння української армії для зміцнення оборони в мирний час після завершення війни.

Нагадаємо, 23 січня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ключовою умовою Кремля для припинення війни проти України залишається повне виведення ЗСУ за межі Донбасу. Попри схвалення «мирних ініціатив» США, Пєсков наголосив, що будь-які переговори можливі лише після досягнення Росією всіх її стратегічних цілей.

Зауважимо, експерт Ніко Ланге в інтерв’ю ТСН.ua припустив, що Трамп міг пообіцяти президентові Росії Володимиру Путіну Донбас, проте застеріг від віри у «швидку велику угоду». За його словами, тристоронні зустрічі в Абу-Дабі відбуваються передусім для того, щоб не дратувати Трампа, оскільки позиції України та РФ залишаються несумісними. Ланге наголосив, що реальний мирний процес можливий лише через посилення тиску на Кремль, зокрема далекобійними ударами та спецопераціями, що може змусити Москву хоча б до секторального припинення вогню.