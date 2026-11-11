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Донбас в обмін на припинення війни: Зеленський розповів про позицію американців
Зеленський розповів, як США бачать завершення війни, і підтвердив, що не у Вашингтоні не відмовляються від ідеї виходу України з Донбасу.
Сполучені Штати продовжують вважати, що Україна має вийти з Донбасу для завершення війни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Ірландії.
За його словами, американська сторона дуже часто піднімає тему Донбасу.
«Вони (США — Ред.) думають, що для того, щоб зупинити війну, ми маємо піти з нашої території. Це — неможливо. Неможливо говорити з нами таким чином, коли йдеться про незалежність нашої країни. Вони намагаються знайти деякі модифікації цього. І я чув різні речі. Я не буду зараз вдаватися в деталі, тому що нам для цього години будуть потрібні для того, щоб обговорити всі ці модифікації», — заявив Зеленський.
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що американські представники нібито пропонували «картографічну хитрість» — змінити адміністративні кордони України, щоб Росія могла заявити про «повний контроль» над Донбасом без фактичного захоплення тих міст, які досі утримують ЗСУ.
Попри чутки у ЗМІ джерела ТСН в українській делегації спростовують пропозиції США щодо коригування меж Донбасу.
Глава МЗС України Сибіга своєю чергою розповів, як Путін бреше Трампу про Донбас.