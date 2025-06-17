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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Донька близького соратника Трампа емоційно закликала вдарити по Росії санкціями

Донька радника Кіта Келлога закликала світ не мовчати про теракти в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Донька Кіта Келлога Меган Моббз

Донька Кіта Келлога Меган Моббз / © Instagram

Донька

Також пові, радника президента США з України та Росії, Меган Моббз підтримала українців і закликала міжнародну спільноту не мовчати перед обличчям російського терору.

Про це вона написала у соцмережі Х.

«Ще одна жахлива ніч у Києві. [Російський диктатор Володимир] Путін використовуватиме прикриття того, що відбувається на Донбасі, для посилення своїх атак, розраховуючи на розгублений і розділений Захід», — відреагувала вона на обстріл столиці.

Також вона закликала прискорити розгляд законопроєкту про санкції проти РФ та звернути увагу на залишок 3,8 млрд доларів у PDA, що були виділені за президентства Джо Байдена, але залишилися не задіяними.

Окрім того, після масштабного обстрілу Києва 6 квітня Меган Моббс заявила, що Путін хоче війни і не бажає миру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі проти 17 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Київ. Ворог випустив 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Президент США Дональд Трамп незвично відреагував на масований удар РФ по Києву 17 червня. Він здивувався та запитав, коли це трапилося.

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