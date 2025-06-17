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Донька спецпредставника Келлога прокоментувала успіхи ГУР і чутки про можливе звільнення Буданова
Донька спецпредставника Президента США з питань України та Росії Кіта Келлога Меган Моббс оцінила роботу української розвідки та прокоментувала чутки про спроби звільнення Кирила Буданова, про які останнім часом пишуть українські та світові медіа.
До свого коментаря в соцмережі Х додала посилання на інтерв’ю ексзаступника начальника ГУР Іллі Павленка.
«Розвідка Міністерства оборони під керівництвом Буданова, Героя України, досягла значного, асиметричного успіху на полі бою та посилила переговорну силу Зеленського. Чутки про спроби його усунення здаються нерозважливими, політичним та вкрай шкідливим у критичний момент», - зазначила Моббс.
Зазначимо, що вона від початку повномасштабного вторгнення очолила фонд RT Weatherman Foundation, який створив логістичний хаб на україно-румунському кордоні. Це дозволило понад 70 благодійним організаціям та лікарням надавати нашій країні допомогу медикаментами та медичним обладнанням.
Донька Келлога неодноразово висловлювала чітку позицію щодо міжнародної допомоги Україні.
«Один з нових великих обманів, які просувають погані актори, полягає в тому, що немає нічого, за що варто боротися і вмирати. Мир за будь-яку ціну – це не мир, це капітуляція, замаскована під чесноту. Справжній мир вимагає сили, жертовності та готовності захищати те, що є правильним – навіть якщо це дорого коштує», - стверджує Меган Моббс.