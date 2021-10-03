"Допитувати треба Порошенка": Зеленський емоційно відреагував на запитання про справу "вагнерівців"

Також Зеленський розповів, що обговорював телефоном з Олександром Лукашенком питання "вагнерівців".
Президент Володимир Зеленський розповів, чому його не допитали у справі про "злиття" операції з росіянами-"вагнерівцями".
Про це глава держави заявив на пресконференції у Трускавці 3 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів телеканалу "Прямий".
"Мені здається власник вашого каналу, гетьман Порошенко, казав, що він брав участь у цій операції. Мені здається, що саме його треба допитувати", — зазначив Зеленський.
Президент запевнив, що не брав участі у цій операції.
Проте Зеленський зізнався, що обговорював телефоном з Олександром Лукашенком питання "вагнерівців". Це було тоді, коли "ці люди автобусами заїхали на територію Білорусі".
"Моє обговорення питання "вагнерівців" було з Лукашенком телефоном, це правда. Коли вони заїхали автобусами на територію Білорусі, я йому сказав: там у вас бойовики, ми маємо інформацію, розповів йому якісь деталі… Він відповів, що вивчить це питання. І все", — сказав президент.
Зазначимо, що очільниця слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради у справі "вагнерівців" Мар'яна Безугла запевняла, що Зеленський телефонував Лукашенку вже після затримання бойовиків.
Сам Лукашенко також заперечував, що йому телефонував президент України. В інтерв'ю CNN Лукашенко сказав, що ні Україна, ні РФ про приїзд "вагнерівців" не попереджала.
Нагадаємо:
- У ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовики російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю.
- Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним, білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона".
- Офіс генпрокурора просив передати Україні найманців і направляв запит про видачу 28 осіб. Серед них - 9 українців. Слідство встановило, що ці особи воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
- Утім Білорусь повернула Росії 32 затриманих бойовики ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - в нього білоруський паспорт.
- Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася.
- Проте в СБУ спростували інформацію про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців"
- Суд зобов'язав ДБР розслідувати ймовірну державну зраду президента Зеленського
- Все було продумано до найдрібніших деталей: Гордон і Бутусов про спецоперацію із затримання "вагнерівців"
- Попередні висновки ТСК у справі "вагнерівців": витік інформації про спецоперацію був ще на етапі підготовки