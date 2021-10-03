"Допитувати треба Порошенка": Зеленський емоційно відреагував на запитання про справу "вагнерівців"

"Допитувати треба Порошенка": Зеленський емоційно відреагував на запитання про справу "вагнерівців"

Також Зеленський розповів, що обговорював телефоном з Олександром Лукашенком питання "вагнерівців".

Президент Володимир Зеленський розповів, чому його не допитали у справі про "злиття" операції з росіянами-"вагнерівцями".

Про це глава держави заявив на пресконференції у Трускавці 3 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів телеканалу "Прямий".

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"Мені здається власник вашого каналу, гетьман Порошенко, казав, що він брав участь у цій операції. Мені здається, що саме його треба допитувати", — зазначив Зеленський.

Президент запевнив, що не брав участі у цій операції.

Проте Зеленський зізнався, що обговорював телефоном з Олександром Лукашенком питання "вагнерівців". Це було тоді, коли "ці люди автобусами заїхали на територію Білорусі".

"Моє обговорення питання "вагнерівців" було з Лукашенком телефоном, це правда. Коли вони заїхали автобусами на територію Білорусі, я йому сказав: там у вас бойовики, ми маємо інформацію, розповів йому якісь деталі… Він відповів, що вивчить це питання. І все", — сказав президент.

Зазначимо, що очільниця слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради у справі "вагнерівців" Мар'яна Безугла запевняла, що Зеленський телефонував Лукашенку вже після затримання бойовиків.

Сам Лукашенко також заперечував, що йому телефонував президент України. В інтерв'ю CNN Лукашенко сказав, що ні Україна, ні РФ про приїзд "вагнерівців" не попереджала.

Нагадаємо:

У ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовики російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю.

Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним, білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона".

Офіс генпрокурора просив передати Україні найманців і направляв запит про видачу 28 осіб. Серед них - 9 українців. Слідство встановило, що ці особи воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Утім Білорусь повернула Росії 32 затриманих бойовики ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - в нього білоруський паспорт.

32 затриманих бойовики ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - в нього білоруський паспорт. Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася.

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