Доплати для мотивації військових: в Міноборони і ЗСУ підтримують законопроєкт

Зокрема, документ передбачає виплати за знищену та захоплену ворожу техніку, а також інші надбавки, винагороди та пільги.

Міністерство оборони України і ЗСУ підтримують законопроєкт про встановлення низки доплат і пільг для мотивації військовослужбовців.

Про це ініціатор законопроєкту, секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко повідомив "Укрінформу".

Костенко надав журналістам відповідні листи, які свідчать про підтримку законопроєкту про доплати для мотивації військових.

"Інформуємо, що за результатами опрацювання у Міністерстві оборони України проєкт закону підтримується із зауваженнями та пропозиціями, що додаються", – вказано в листі від оборонного відомства.

Ці зауваження та пропозиції до документа є технічними.

А в листі від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського йдеться, що законопроєкт "підтримується Збройними силами України без зауважень".

Нагадаємо, в середині лютого в Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби" (№11012), яким передбачено низку доплат і пільг для бійців ЗСУ. Зокрема, передбачається встановлення виплат за знищену та захоплену ворожу техніку, а також інші надбавки, винагороди та пільги.

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