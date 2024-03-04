Доплати для мотивації військових: в Міноборони і ЗСУ підтримують законопроєкт

Зокрема, документ передбачає виплати за знищену та захоплену ворожу техніку, а також інші надбавки, винагороди та пільги.
Міністерство оборони України і ЗСУ підтримують законопроєкт про встановлення низки доплат і пільг для мотивації військовослужбовців.
Про це ініціатор законопроєкту, секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко повідомив "Укрінформу".
Костенко надав журналістам відповідні листи, які свідчать про підтримку законопроєкту про доплати для мотивації військових.
"Інформуємо, що за результатами опрацювання у Міністерстві оборони України проєкт закону підтримується із зауваженнями та пропозиціями, що додаються", – вказано в листі від оборонного відомства.
Ці зауваження та пропозиції до документа є технічними.
А в листі від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського йдеться, що законопроєкт "підтримується Збройними силами України без зауважень".
Нагадаємо, в середині лютого в Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби" (№11012), яким передбачено низку доплат і пільг для бійців ЗСУ. Зокрема, передбачається встановлення виплат за знищену та захоплену ворожу техніку, а також інші надбавки, винагороди та пільги.
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