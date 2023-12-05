"Допомагають Путіну": Білий дім про конгресменів, які не голосуватимуть за допомогу Україні

У Білому домі закликають кожного конгресмена підтримати допомогу для українців.

У Білому домі заявили, що конгресмени, які не будуть голосувати за виділення допомоги Україні, будуть допомагати російському диктатору Путіну.

Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить Путіну перемогу", - заявив Салліван.

Він зазначив, що конгресмени, які не хочуть підтримати запит президента США Джо Байдена про додаткове фінансування Україні, зашкодять демократії та допоможуть диктатурам.

"Ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член Конгресу – демократ і республіканець – повинен проголосувати на підтримку цього рішення", - сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдепі США заявляють, що, попри складну ситуацію на фронті через позиційне закріплення російських загарбників, українські військові продовжують досягати прогресу.

Крім того, ми раніше інформували, що США і Захід мали розбіжності з Україною щодо стратегії контрнаступу.

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