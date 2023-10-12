Допомога для України та Ізраїлю: Білий дім хоче внести до запиту ще 2 статті

Зараз тривають "активні розмови" щодо цієї ідеї, однак деякі республіканці вже виступили проти.

Білий дім готує запит до Конгресу щодо додаткового фінансування, який міститиме гроші на допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та на захист кордонів США.

Про це повідомляє NBC з посиланням на двох анонімних чиновників із американського Конгресу.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена поінформували, що запит щодо коштів на виробництво додаткової зброї буде спрямований на те, аби усунути навантаження на запаси Міноборони, спричинене додатковою військовою підтримкою Ізраїлю, України та Тайваню.

Також читайте США оголосили новий пакет військової допомоги для України: що у списку

Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на пресконференції 11 жовтня розглянув можливість об’єднання всіх запитів на фінансування, повідомивши представникам ЗМІ, що тривають "активні розмови".

Очільник Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл МакКол заявив, що відкритий для пакету допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню та для фінансування додаткової безпеки на кордоні з Мексикою.

Однак деякі республіканці у Палаті представників висловили опозицію до цієї ідеї.

Нагадаємо, напередодні джерела в Білому домі повідомили, що адміністрація розглядає можливість об'єднати в один запит своє прохання до Конгресу про військову допомогу для України та Ізраїлю. Завдяки цьому деякі республіканці-противники допомоги для Києва будуть змушені проголосувати за пакет, бо не захочуть блокувати військову допомогу Ізраїлю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Рамштайн": що пообіцяв міністр оборони США Зеленському?

Читайте також: