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Допомога США Ізраїлю без погодження Конгресу та обстріл Херсона: головні новини ночі 10 грудня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
395
Час на прочитання
1 хв
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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

  • У Німеччині заговорили про війну: що трапилося Читати далі –>
  • Конгресмен розповів, чи впливають успіхи українців на полі бою, на голосування щодо допомоги у США Читати далі –>
  • Держдеп США дозволив продаж Ізраїлю танкових снарядів без погодження Конгресу - Reuters Читати далі –>
  • Ворог вночі обстріляв Херсон Читати далі –>
  • Експорт неліберального світогляду: уряд Орбана виділив понад 1 млрд на виховання майбутніх лідерів Угорщини Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
395
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