Допомога США Ізраїлю без погодження Конгресу та обстріл Херсона: головні новини ночі 10 грудня 2023 року

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У Німеччині заговорили про війну: що трапилося Читати далі –>

Конгресмен розповів, чи впливають успіхи українців на полі бою, на голосування щодо допомоги у США Читати далі –>

Держдеп США дозволив продаж Ізраїлю танкових снарядів без погодження Конгресу - Reuters Читати далі –>

Ворог вночі обстріляв Херсон Читати далі –>

Експорт неліберального світогляду: уряд Орбана виділив понад 1 млрд на виховання майбутніх лідерів Угорщини Читати далі –>

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