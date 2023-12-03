Допомога США відкладається: дипломат вказав, до якого часу ЗСУ вистачить зброї

За словами Чалого, щонайменше до літа наступного року Збройні Сили будуть забезпечені зброєю.

Попри те, що схвалення Конгресом США допомоги Україні на 2024 рік відкладається, щонайменше до літа ЗСУ будуть забезпечені зброєю.

Про це заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий в ефірі телемарафону.

"Хочу трошки заспокоїти, якщо проаналізувати інформацію, то в мене є повна впевненість, що наші Збройні Сили до літа наступного року будуть забезпечені зброєю. В яких обсягах і яких видів – це буде питання. Але гроші на це будуть", – переконаний дипломат.

Чалий нагадав, що Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні. Експерт не виключає, що сума може бути зменшеною.

"У запиті на 61 млрд доларів є фактично план допомоги Україні на наступний рік. І в цьому сенсі важливий саме цей план. Я думаю, що Білий дім наполягатиме на пакетному голосуванні. Фінансування може бути зменшено. Але нам не варто гадати – буде зменшено чи не буде. Це важливо для нас, але є Німеччина і 8 млрд, є Нідерланди, є Європейський Союз. Нам треба шукати певні шляхи для того, щоб захищатися", – каже колишній посол у Штатах.

Чалий певен, що американська допомога повністю не припинеться.

"Вони можуть перенести голосування (щодо виділення допомоги Україні. – Ред.) на січень. Це погано, бо може не бути цієї привязки до моменту Україна, Ізраїль... Буде інша ситуація, вже вийдуть кандидати на праймеріз, і американцям буде не до України. Тому будемо сподіватися, що у грудні закриється це голосування. Але при цьому нам своє робить. Нам треба виробляти своє озброєння", – підсумував дипломат.

Нагадаємо, 16 листопада президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Пізніше пані посол України в США Оксана Маркарова запевнила, що підписання президентом США Джо Байденом Тимчасової бюджетної резолюції без допомоги для України не є “зрадою”.

ТСН.ua розбирався, чому Україна ризикує опинитися без допомоги США й як достукатися до Конгресу.

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