Допомога Україні і вибори у США: республіканці-кандидати у президенти влаштували суперечку

Деякі з політиків стверджували, що припинили б фінансову допомогу для України, інші – відстоювали таку необхідність.

Вісім претендентів на те, аби стати кандидатом у президенту США від Республіканської партії, влаштували на дебатах суперечку щодо війни в Україні та продемонстрували розкол.

Про це повідомляє Politico.

Напередодні у Мілвокі (штат Вісконсин) вісім претендентів у кандидати на пост президента США від Республіканської партії взяли участь у дебатах. Це була перша велика подія президентської кампанії 2024 року.

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Зазначається, що учасники продемонстрували глибокий розкол у питаннях щодо війни в Україні та допомозі державі.

Так, американський законодавець Вівек Рамасвамі та губернатор Рон ДеСантіс заявили, що припинили б фінансову допомогу для України. Інші ж учасники відстоювали необхідність такої допомоги.

"Я вважаю образливим, що у нас є професійні політики, які здійснюють паломництво до Києва, до свого папи Зеленського, не зробивши того ж для людей на Мауї (Гаваї) чи південній частині Чикаго", – заявив Рамасвамі.

Водночас ДеСантіс був стриманішим: він сказав, що припинить допомогу Україні, якщо уряди країн Євросоюзу не активізуються, аби "посилити свою роль" у цьому питанні.

Однак таку позицію поділяли не всі охочі балотуватися у президенти США від республіканців. Наприклад, ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі звинуватила Рамасвамі в тому, що він хоче "передати Україну Росії", а також "дозволити Китаю з’їсти Тайвань".

Зауважимо, що експрезидент США Дональд Трамп – фаворит серед претендентів на кандидатство від Республіканської партії – відмовився від участі в дебатах.

Нагадаємо, нещодавно Трампу було висунуто вже четверте звинувачення – у спробах вплинути на результати президентських виборів 2020 року, на яких політик програв Джо Байдену.

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