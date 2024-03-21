Допомога Україні: Нідерланди виділять понад €350 млн на закупівлю боєприпасів для F-16 та безпілотників

Це стосується озброєння повітря-земля для F-16, які прямують до України.

Ці боєприпаси закуповуються безпосередньо у промисловості.

Про це повідомила міністерка Кайса Оллонгрен за підсумками вчорашнього засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG), - пише нідерландське міністерство оборони.

Нідерланди також знову відправляють, як раніше обіцяли, винищувачі F-16 до Румунії.

Літаки там використовуються у центрі підготовки українських та румунських пілотів. Це стосується не лише самого літака, а й усіх пов’язаних із ним запчастин та боєприпасів.

Про це під час засідання UDCG повідомив командувач Збройними силами США генерал Онно Айхельсхайм.

Нідерланди разом з Данією та США очолюють коаліцію ВПС UDCG. 18 нідерландських F-16 були надані для використання в Румунії для навчання. Ще 24 нідерландські F-16 призначені для доставлення в Україну. Частина цієї групи зараз готується до цього. Це робиться за погодженням із партнерами по коаліції.

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Також Нідерланди також роблять внесок у розмірі понад 200 мільйонів євро у сфері закупівлі дронів. У планах закупити значну кількість безпілотників ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance) і подарувати їх Україні. Це робиться за погодженням з іншими партнерами та українськими збройними силами.

"Ці дрони вже використовуються і зарекомендували себе на полі бою", — сказала міністерка Оллонгрен.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Нідерланди планують спрямувати 250 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Гроші скерують на допомогу ЗСУ, адже розуміють, що Україна потребує більше ракет для ППО та артснарядів. Через це країна фокусується на збільшенні оборонного виробництва та пошуку рішень для зменшення дефіциту.

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