Допомога Україні та Ізраїлю: у Білому домі запевнили, що тиснуть на Палату представників

Найшвидший спосіб допомогти Ізраїлю й Україні поповнити системи ППО полягає в тому, аби Палата представників ухвалила законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки, яку затвердив раніше Сенат.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Оборона Ізраїлю була посилена коаліцією країн на чолі зі Сполученими Штатами, яка наразі працює в єдності», - зауважив представник Білого дому.

Сполучені Штати Америки ніколи раніше ще не захищали Ізраїль від нападу в таких масштабах і за такої прямої загрози.

«Щоби гарантувати, що так буде й надалі, Палата представників має терміново ухвалити законопроєкт з додатковим фінансуванням потреб нацбезпеки, прийнятий раніше в Сенаті переважною більшістю обох партій», - наголосив представник адміністрації Байдена.

Він підкреслив, що цей пакет включає фінансування, для систем «Залізний купол» і «Праща Давида», які врятували незліченну кількість життів. Тож, за його словами, ухвалення законопроєкту є «найшвидшим і найнадійнішим способом», щоби забезпечити вкрай необхідну підтримку з боку США.

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«Ми повинні діяти терміново, щоби поповнити протиповітряну оборону Ізраїлю, так само як Конгрес має діяти терміново, щоби поповнити протиповітряну оборону України, яку також продовжують щодня атакувати з тих самих безпілотників іранського виробництва», - резюмував представник Білого дому.

Нагадаємо, що вихідними Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю.

США, Британія та Франція разом відбивали атаки Ірану на Ізраїль. Дипломат Володимир Огризко пояснив, чому Захід допомагає Ізраїлю збиває ракети з Ірану і не допомагає Україні.

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