З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати Америки продовжували надавати українським збройним силам обладнання та допомогу в сфері безпеки, необхідні для боротьби з російськими загарбниками та забезпечення суверенітету своєї країни.

У США підтримка України мобілізувала базу оборонної промисловості таким чином, якого не бачили десятиліттями. Галузеві партнери активізувалися, щоб задовольнити цю мобілізацію, виробляючи обладнання та надаючи можливості, необхідні для підтримки зобов’язань США.

Про це заявили в Пентагоні.

З моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року США виділили близько 44 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні. Допомога надавалася або через президентські повноваження щодо скорочення, коли обладнання вилучається зі складу військових і відправляється за кордон, або через Ініціативу сприяння безпеці України, де уряд укладає прямі контракти з промисловістю на відправлення нового обладнання в Україну, коли воно буде готове.

Коли засоби вилучаються з наявного інвентарю США, їх потрібно замінити, щоб забезпечити підтримку власної готовності військових підрозділів США. Станом на середину листопада відомство виділило майже 17 мільярдів доларів на закупівлю заміни обладнання, яке було відправлено в Україну зі складів США.

Водночас оборонні підрядники зайняті створенням нового обладнання для заміни того, що було надіслано за кордон, вони також виготовляють нові засоби для виконання замовлень Ініціативи сприяння безпеці України. Міністерство оборони виділило понад 10 мільярдів доларів на цю ініціативу.

Зобов’язання Міністерства оборони на суму понад 27 мільярдів доларів безпосередньо впливають на основних постачальників і найважливіших постачальників у 37 штатах.

«Загалом реакція нашої промислової бази США на задоволення оборонних потреб України була справді історичною», — сказав Вільям ЛаПлант, заступник міністра оборони з питань придбання та забезпечення.

«Це було загальнонаціональне зусилля, яке охоплює весь спектр наших ланцюгів постачання майже в кожній сфері можливостей. Хоча, безсумнівно, у нас ще попереду значна робота, щоб повністю відновити сучасну екосистему оборонної промисловості, ми не повинні випускати з уваги те, що ми змогли досягти разом з нашими партнерами в галузі за останній 21 місяць», - додав він.

Водночас департамент закуповує обладнання з оборонно-промислової бази, це також допомагає DIB розширювати свої потужності для виробництва найважливіших оборонних можливостей.

Міністерство виділило близько 3,3 мільярда доларів у 18 штатах, щоб допомогти оборонним підрядникам як розширити й модернізувати чинні виробничі лінії, так і повністю додати нові. Підрядники виготовляють, серед іншого, 155-мм артилерійський снаряд, керовану реактивну систему залпового вогню, а також ракети Stinger і Javelin.

Нагадаємо, ТСН.ua докладно висвітлює все, що відбувається в Америці, яка є основним військовим і фінансовим донором України у війні проти Росії. І політична криза в Конгресі США, яка вперше в історії призвела до відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті через шантаж невеликої групи трампістів у лавах Республіканської партії, грає проти нас.

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