Допомога Україні від США досі під загрозою: у WP вказали на серйозні ризики

Союзники США з Європи та Азії зроблять серйозну помилку, якщо сприймуть ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на 61 млрд як сигнал про те, що їм не потрібно домагатися більшої стратегічної автономії.

Таку думку висловив оглядач The Washington Post і старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут.

За його словами, Європі та Азії слід діяти так, ніби Сполучені Штати відвернулися від світу, тому що існує цілком реальний ризик з огляду на ймовірне президентство Трампа.

"Як би не було болісно отримати допомогу Україні через Конгрес, 61 мільярд доларів, швидше за все, закінчаться до кінця року. Це означає, що на початку 2025 року знадобиться ще один законопроєкт. Якщо Трамп переможе в листопаді, вкрай малоймовірно, що він підтримає такий закон. Він продовжує говорити, що покладе край війні за 24 години. Багато хто вважає, що він відріже Україну, щоб змусити її укласти однобоку угоду, якої російський диктатор Володимир Путін не має наміру дотримуватися. Президентські вибори у США можуть визначити долю України, і Трамп може легко перемогти на цих виборах. Навіть якщо він цього не зробить, допомога Україні все одно опиниться під загрозою, якщо республіканці контролюватимуть будь-яку з палат Конгресу", - зазначив оглядач.

Він додав, що союзникам США доведеться розробляти плани дій на випадок непередбачуваних обставин, виходячи з того, що Америка, можливо, більше не буде стояти з ними пліч-о-пліч в майбутньому.

"Дійсно, це вже відбувається: Канада і європейські члени НАТО збільшили свої витрати на оборону на 11% у 2023 році, а Японія збільшує свої витрати на оборону на 16,5% цього року. Але це може бути тільки початком довгострокового відходу від Сполучених Штатів, коли країни від Німеччини до Південної Кореї обговорюють, чи можуть вони, як і раніше, розраховувати на ядерну парасольку США, чи їм потрібно здобувати власну ядерну зброю", - йдеться в огляді.

На думку Бута, союзникам США життєво важливо робити більше для зміцнення своїх багатосторонніх оборонних зв'язків, щоб менше залежати від "примх Вашингтона":

"У випадку з Японією і Південною Кореєю це означає продовження зміцнення їхніх військових і розвідувальних зв'язків, що зароджуються, перед обличчям зростаючих загроз з боку Китаю і Північної Кореї. У випадку Європи це означає не тільки продовження підвищення витрат на оборону, а й поглиблення співпраці як в оборонному виробництві, так і у військовій сфері", - написав Макс Бут.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала від Сполучених Штатів життєво важливий 61 мільярд доларів допомоги. Але Києву все ще потрібен середньостроковий план фінансування, щоб протистояти натиску Росії. Про те, чи надовго Україні вистачить допомоги від США написало видання Reuters.

Читайте також: