Допомога Україні від США: Сенат може повернутись до законопроєкту за декілька тижнів – ЗМІ

Президент США Джо Байден у четвер, 16 листопада, підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду. Це дозволить запобігти "шатдауну", але пакет не включає додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

Байден підписав проєкт закону за день до можливого "шатдауну". Пакет видатків збереже фінансування на поточному рівні ще на два місяці, поки обговорюватиметься майбутній довгостроковий пакет.

Як пише "Голос Америки", Сенат та Палата представників США продовжують обговорювати, як досягти компромісу у питанні виділення допомоги Україні та Ізраїлю, з цим звернувся до Конгресу Білий дім.

Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що до цієї зими в України ще вистачить зброї для захисту.

"Україна має ресурси, якими вона може оборонятися ще певний час. Але ми переживемо зиму, і повинні планувати наступний бойовий сезон, тобто весну. Ми маємо зробити все, щоб вони мали передбачене фінансування не лише для своїх військових, але щоб вони могли підтримувати роботу свого уряду та забезпечувати своїх людей необхідними послугами. Тому для лідерів США вкрай важливо продемонструвати свою підтримку України ухваленням додаткових асигнувань", - сказав Бен Кардін.

Сенатор Кардін вважає, що Сенат у наступні два тижні може повернутись до відповідного законопроєкту: "Я сподіваюся, ми зможемо розпочати дії в Сенаті впродовж наступних двох тижнів”.

За пише Politico, сенатор-демократ від Іллінойсу Дік Дурбін вважає, що обговорення законопроєкту щодо фінансування України та Ізраїлю триватиме довго.

"Це надзвичайно важливо. Допомога Україні чутлива до часу. Люди воюють і гинуть щодня. Нам потрібно швидко діяти, щоб це зробити".

Однак, поступок демократів у питанні захисту кордонів може бути недостатньо, щоб підтримати законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю. Принаймні про це вже дають зрозуміти консервативні конгресмени від Республіканської партії і пропонують обговорити зміни законодавства щодо надання притулку мігрантам.

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Сенатор-демократ Кріс Мерфі з Коннектикуту, який входить до переговорної групи, висловив ймовірність, що законопроєкт про додаткове фінансування України, Ізраїлю, Тайваню та захисту кордону Сенат може винести на голосування після Дня подяки (після 23 листопада).

Проте, навіть якщо Сенат ухвалить допомогу Україні разом,, ці положення має ще підтримати Палата представників США, де частина консервативного крила Республіканської партії не підтримує допомогу Україні.

Нагадаємо, американські законодавці схвалили тимчасове фінансування уряду США на 45 днів, аби уникнути "шатдауну" — блокування виплат бюджетникам: конгресменам та їх персоналу, військовим, соціальним працівникам та іншим, які отримають зарплату з федерального бюджету. Тобто їх не відправлятимуть у неоплачувану відпустку. Бюджет на 2024 рік (у США новий бюджетний рік починається від 1 жовтня), який і включав би допомогу Україні у розмірі понад $60 млрд, не набрав потрібної кількості голосів.

Голосування за бюджет заблокувала група конгресменів в Палаті представників, переважно "трампістів".

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