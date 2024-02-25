Допомога Україні від США: Зеленський оцінив, чи підтримає Конгрес законопроєкт

Президент Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що американський Конгрес таки підтримає законопроєкт про допомогу Україні.

Про це глава держави сказав під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив. Ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають наш запит. Це не іграшки щодо війни в Україні", - наголосив Зеленський.

Він також висловив переконання, що Сполучені Штати Америки залишаться лідерами демократії у світі.

Нагадаємо, раніше Зеленський відверто сказав, що буде з Україною без допомоги США. За його словами, допомога від США має вирішальне значення. Без неї дедалі більше військових зазнаватимуть поранень, Україна втрачатиме людей.

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