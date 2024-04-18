Допомога Україні від США: згідно з законопроєктом американська влада має розробити довгострокову стратегію підтримки

Законопроєкт з підтримки України, який розглядатиме незабаром Палата представників, зобов’язує Держдеп і Пентагон розробити стратегію допомоги нашій країні, що міститиме конкретні й досяжні цілі й гарантуватиме її здатність захищатися від майбутніх агресій.

Про це пише Укрінформ.

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США представив законопроєкт, що передбачає «надзвичайні додаткові асигнування у зв'язку з ситуацією в Україні та на покриття відповідних витрат протягом фінансового року, що закінчується 30 Вересня 2024 року, а також на інші цілі».

Відповідно до документа на ці потреби буде виділено 60,84 млрд доларів, з яких 23,2 млрд доларів буде використано на поповнення американських озброєнь, запасів і засобів захисту.

До 13,4 млрд доларів будуть спрямовані на нові закупівлі чи ремонт наявного військового обладнання, а також для відшкодування витрат на оборонні послуги Пентагону та військову освіту й підготовку, надані уряду України.

Документ передбачає передачу Україні ракет ATACMS великої дальності. «Як тільки це стане практично можливим після набуття чинності цього закону, президент передасть армійські тактичні ракетні комплекси великої дальності уряду України», – ідеться в законопроєкті.

Президент США може призупинити передачу «Атакамсів», якщо це завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки Сполучених Штатів.

В різних розділах документа зазначається, що 7,9 млрд та 1,6 млрд доларів надаються у вигляді позики («економічна допомога»). Не пізніше як через 60 днів після набуття чинності цього закону президент укладає з урядом України угоду про повернення Сполученим Штатам цієї допомоги. Проте цю позику може бути списано за погодженням з Конгресом.

Протягом 45 днів після ухвалення закону Держдеп і Пентагон мають надати відповідним комітетам Конгресу «стратегію підтримки Сполученими Штатами України в боротьбі з агресією з боку Російської Федерації». Стратегія має містити конкретні та досяжні цілі й показники, які використовуватимуться для оцінки прогресу в досягненні таких цілей.

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«Передбачається, що така стратегія має описувати, як кожен конкретний аспект підтримки США... на тактичному, оперативному і стратегічному рівнях має допомогти Україні завершити конфлікт як демократичній, незалежній і суверенній країні, здатній стримувати і захищати свою територію від майбутньої агресії», – йдеться в законопроєкті.

Нагадаємо, Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо України закликав Конгрес ухвалити допомогу до кінця цього тижня.

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